Kumluca'da Atletizm Şenliği Coşkusu

Kumluca'da Atletizm Şenliği Coşkusu
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen okullar arası atletizm şenliği sona erdi. Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı yarışmada, farklı kategorilerde birinciler belirlendi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen okullar arası atletizm şenliği sona erdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmaya, 6 kategoride yaklaşık 100 öğrenci katıldı.

Kumluca futbol sahasında gerçekleştirilen yarışmalarda genç erkekler 50 metre kategorisinde Ahmet Hakan Kaynar, 100 metre erkekler kategorisinde Halil İbrahim Değer birinci oldu.

Yarışmada, 50 metre kızlar kategorisinde Kardelen Altındağ, 100 metre kızlarda ise Nida Solakoğlu birincilik elde etti.

Gülle atma branşında erkeklerde İsmet Demircan, kızlarda ise Nida Solakoğlu yarışmayı birinci tamamlandı.

Dereceye giren sporcu öğrencilere madalyaları, antrenörleri ve öğretmenleri tarafından verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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