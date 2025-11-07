Kumluca'da Aniden Bastıran Gök Gürültülü Sağanak
Antalya'nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Su birikintileri oluşurken, sürücüler zorluklarla karşılaştı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Akşam saatlerinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle ilçe merkezinde su birikintileri oluştu.
Trafikte seyir halindeki bazı sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağış sırasında kısa süreli rüzgar da etkili oldu.
Yağışla birlikte zaman zaman şimşek çakması sonucu gökyüzü aydınlandı.
Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel