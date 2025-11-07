Kumluca'da Aniden Bastıran Gök Gürültülü Sağanak

??????? Antalya'nın Kumluca ilçesinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Akşam saatlerinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle ilçe merkezinde su birikintileri oluştu.

Trafikte seyir halindeki bazı sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağış sırasında kısa süreli rüzgar da etkili oldu.

Yağışla birlikte zaman zaman şimşek çakması sonucu gökyüzü aydınlandı.