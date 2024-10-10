Üye Girişi
Haberler

Kumluca'da Amatör Spor Haftası'nda Yüzme Yarışları Düzenlendi

Kumluca'da Amatör Spor Haftası'nda Yüzme Yarışları Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen okullar arası yüzme yarışlarında 150 öğrenci boy gösterdi. Dereceye giren öğrenciler, il müsabakalarında Kumluca'yı temsil edecek.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında okullar arası yüzme yarışları gerçekleştirildi.

Hafta kapsamında 50 metre serbest stil, 50 metre sırt üstü ve 50 metre kurbağalama olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilen yüzme yarışlarına yaklaşık 150 öğrenci katıldı.

Kumluca Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Erol Koca, ilçede bulunan ilköğretim okulları arasında 7-8 ve 9-10 yaş arası yüzme yarışmalarının düzenlendiğini söyledi.

Yüzme yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin Antalya'da yapılacak il müsabakalarında Kumluca'yı temsil edeceklerini ifade eden Koca, "Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimiz önce Antalya'da il derecesi için, ardından da Türkiye derecesi için mücadele edecekler. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum, emeği geçen antrenörlerimize teşekkür ederim." dedi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere törenle madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel

Etkinlik Kumluca antalya Eğitim Güncel Spor

Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması! Bakanlığı suçladılar

Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama! Bakanlığı suçladılar

 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü

 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar

Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Çokay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuğgeneral Bilal Çokay nerelerde görev yaptı? Köfteci Yusuf açıklama yaptı mı? Köfteci Yusuf ne dedi? Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Fenerbahçe'den neden ayrılacak? Bu ay Dolunay ne zaman, hangi gün 2024? Ekim dolunayı hangi burçlara etkisi var? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor? Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi? ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? 10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu? Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı? Milton kasırgası nedir? Seyfi Birbir kimdir? 10 Ekim Müge Anlı'da Seyfi Birbir olayı nedir? PEGASUS BİLET KAMPANYASI: Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Uçuşlar ne kadar, kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.