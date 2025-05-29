Kumluca'da Aile Yılı Pikniği Düzenlendi

Kumluca'da Aile Yılı Pikniği Düzenlendi
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Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi, 2025 Aile Yılı vesilesiyle düzenlediği piknikte personeli ve ailelerini bir araya getirdi. Müdür Mehmet Sülekoğlu, etkinliğin aile değerlerini vurgulamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, 2025 Aile Yılı dolasıyla düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Sülekoğlu, yaptığı konuşmada, kurum içinde ve kurum dışında toplumda ailenin önemini ortaya koyan çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, bunlardan birinin de kurum çalışanlarını ve ailelerini ilçe protokolüyle piknikte bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan ilçe protokolüne teşekkür eden Sülekoğlu, "Bizler büyük bir aileyiz. İlçemizde görev yapan herkes, topluma faydalı hizmetler sunabilmek için çalışıyor. 2025 yılı Aile Yılı ilan edildi. Bu vesileyle bizlerde çeşitli etkinlikler düzenledik, düzenlemeye de devam edeceğiz." dedi.

Pikniğe, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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