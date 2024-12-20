Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Suriyelilerin dönüşü nasıl olacak? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Pentagon'dan Suriye'deki asker sayısı için fıkra gibi açıklama
Pentagon'dan fıkra gibi Suriye açıklaması
TBMM önündeki 'Geçinemiyoruz' protestosuna polis müdahalesi
Bütçe görüşmeleri sürerken TBMM önünde büyük arbede

Kumluca'da Afetle Mücadele Çalıştayı Sonuçları Açıklandı

Kumluca'da Afetle Mücadele Çalıştayı Sonuçları Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 'Kumluca Özelinde Afetle Mücadele Çalıştayı' sonuç bildirgesi yayınlandı. Bilim insanları, doğal afetler öncesi, sırası ve sonrası alınması gereken tedbirleri, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji ve yaşlı dostu yaklaşımlar konularında sunumlar yaptı.

Antalya'da düzenlenen "Kumluca Özelinde Afetle Mücadele Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi yayınlandı.

Kumluca Meslek Yüksekokulu, İlçe Belediyesi ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen çalıştayın sonuç bildirgesini Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü doktor öğretim üyesi Ahmet Çoşgun okudu.

Çoşgun, çalıştay kapsamında farklı kurum ve kuruluşlardan temsilciler ile üniversite öğretim elemanlarından oluşan bilim insanları tarafından beş oturumda sunumlar yapıldığını ifade etti.

Kurumlar tarafından yapılan sunumlarda, Kumluca'da doğal afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında alınan ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler verildiğini aktaran Çoşgun, meteorolojik uyarı sistemlerine, afet sonrası müdahalelere ve orman yangınları ile mücadele konularına dikkat çekildiğini vurguladı.

Depremlerle ilgili de çerçeve çizildiğini bildiren Çoşgun, şunları kaydetti:

"Yaşanması muhtemel depremlerde insansız hava araçlarının önemi, haberleşme sorunları ve çözüm önerileri ile yenilenebilir enerji destekli sürdürülebilir barınma gibi yenilikçi çözüm önerileri üzerinde duruldu. Afet sonrasında yaşanan tarımsal ve maddi zararlar konusunda sigortacılık hukuku ve mühendislik yönünden değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, afet sonrası müdahalelerde deniz ve kara lojistiğinin önemi vurgulandı. Küresel bir sorun olan iklim değişikliğinin tarımsal sulama üzerindeki olumsuz etkilerine değinilerek modern sulama yöntemlerinin önemine dikkat çekildi. Ayrıca, iklim değişikliğinden kaynaklı afetlerde yerel yönetimlerin afet yönetimi konusundaki rolü üzerinde duruldu."

Çalıştayda heyelan risk yönetim süreci ve su taşkınları hakkında da bilgiler verilerek risklerin önceden belirlenmesi gerektiğinin vurgulandığını belirten Çoşgun, özellikle afet sonrasında dezavantajlı gruplardan biri olan yaşlılar için yaşlı dostu yaklaşımlar geliştirilmesi gereksiniminin ortaya konuğunu bildirdi.

Afetlerle mücadelede akademik bilginin önemi ortaya konduğunu belirten Çoşgun, "Yerel halkın, belediyenin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve iş dünyasının temsilcilerinin talepleri doğrultusunda, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Afetle Mücadelede Araştırma ve Uygulama Merkezinin açılması, Fen Bilimleri Enstitüsünde Afetle Mücadele lisansüstü programlarının açılması ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde Yangın ve İklimlendirme Mühendisliği bölümlerinin açılması önerilmiştir." diye konuştu.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da değişen ilkim koşulları, küresel ısınma gibi birçok doğa faktörleri ele alındığında doğal afetlerin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Programda, Avcıoğlu ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Özen'e çalıştaya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
img

Mısır'da 2000 yıllık mezarlarda altın dil ve tırnaklı 13 mumya bulundu
img

Programına çıkardığı ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
img

Suriye'de paniğe kapılan elebaşından bir açıklama daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor
Esad sonrası paraya para demiyorlar
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi: İşte 4 büyüklerin rakipleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Programına çıkardığı ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 20-21 Aralık Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Aralık Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? ZTK Galatasaray'ın rakipleri kimler oldu? Galatasaray hangi takımlarla, ne zaman oynayacak? Settar Tanrıöğen Kızıl Goncalar'da mı oynayacak? ATV CANLI YAYIN İZLE || 20 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? MasterChef Dilara kimdir, ne iş yapıyor? Dilara Başaran kaç yaşında ve nereli? Masterchef 20 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hangi grupta? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 20 Aralık İstanbul nöbetçi eczaneler… Alucra nerede? Alucra hangi ilde, nereye bağlı? Alucra'nın neyi meşhur? 21 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.