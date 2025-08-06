Kumluca'da 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası Tamamlandı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde gerçekleştirilen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası, final karşılaşmalarıyla sona erdi. Turnuvada büyükler kategorisinde Old But Gold takımı şampiyon oldu ve sporun dostluk ruhunu pekiştirdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası, final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen turnuva, küçükler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 3 kategoride 21 takımın katılımıyla Günay Sahil Tesisleri'nde yapıldı.

Turnuvanın final karşılaşması öncesi Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve protokol üyelerinden oluşan Kumluca Gücü ve Kumluca Birlik Spor takımları arasında dostluk maçı düzenlendi.

Final karşılaşmasında ise büyükler kategorisinde Old But Gold, Caretta Caretta takımını mağlup ederek, turnuvanın şampiyonu oldu.

Başkan Avcıoğlu, turnuva sonunda yaptığı konuşmada, sporun ve dostluğun kazandığı güzel bir turnuva gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sporculara gösterdikleri centilmenlik dolayısıyla teşekkür eden Avcıoğlu, bu tür etkinliklerin ileriki günlerde de devam edeceğini bildirdi.

Turnuvada başarılı olan takımlara madalyaları ve kupaları verildi.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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