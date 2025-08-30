Kumluca'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni Düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende, Atatürk Büstüne çelenk sunuldu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hatice Nur Hizar yaptı. Daha sonra Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne bağlı halk oyunları ekibi tarafından halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Kumluca Beykonak Anadolu Lisesi öğrencilerinin zafer bayramı ile ilgili şiirleri okumasının ardından tören sona erdi.