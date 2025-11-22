Haberler

Kumluca'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen doğa yürüyüşüne öğretmenler ve aileleri katıldı. Kumluca Belediye Başkanı, öğretmenliğin önemine vurgu yaptı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Rhodiapolis Antik Kenti'ne yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Kumluca Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programda öğretmenler ve aileleri, Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi önünden, Rhodiapolis Antik Kenti'ne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, antik kentin amfi tiyatrosunda yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin zorluğunu ve bir o kadar da kutsallığını iyi bildiğini söyledi.

Öğretmenlerin, eğitim verdiği öğrencilerle aslında geleceği inşa ettiğini vurgulayan Avcıoğlu, "Yaptığınız iş çok zor ve meşakkatli, ancak bir o kadar da onurlu ve gururlu bir meslek. Böyle güzel bir günde sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyor ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum." dedi.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir de etkinliğe destek veren Kumluca Belediyesi ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ederek tarihle iç içe bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından ilçede görev yapan müzik öğretmenleri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretmenler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.