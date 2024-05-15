Üye Girişi
Haberler

Kumluca Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Bahar Konseri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca Belediyesi Türk Halk Müziği topluluğu tarafından düzenlenen Bahar Konseri'nde, koro şefi İbrahim Bilgenoğlu yönetiminde Anadolu'dan derlenen çiçek çimen türküleri seslendirildi. İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, baharın gelmesiyle doğada olduğu gibi insanların da renklendiğini ve sevginin çeşitli yollarda dışa aktarıldığını belirtti.

Kumluca Belediyesi Türk Halk Müziği topluluğu tarafından "Bahar Konseri" verildi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, koro şefi İbrahim Bilgenoğlu'nun yönetiminde Anadolu'dan derlenen çiçek çimen türküleri seslendirildi.

İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, baharın gelmesiyle doğada olduğu gibi insanların da renklendiğini ve insanların içinde oluşan sevginin çeşitli yollarda dışa aktarıldığını söyledi.

Avcıoğlu, konserde sahne alanlara çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kumluca Belediyesi Kültür Yerel Haberler Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

 Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat

Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title