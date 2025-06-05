Kumluca Belediye Meclisi Toplantısı Yapıldı

Kumluca Belediye Meclisi Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca Belediye Meclisi, haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Sarnıçtepe Gıda ve Ticaret A.Ş.'nin SGK borçlarına karşılık taşınmaz devri ile ilgili talepler görüşüldü ve oy çokluğuyla reddedildi.

Kumluca Belediye meclisi, haziran ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu başkanlığında Kumluca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, 23 meclis üyesi katıldı.

Toplantıda, belediyeye ait Sarnıçtepe Gıda ve Ticaret A.Ş.'nin SGK'ya olan birikmiş prim borçlarına karşılık belediyeye ait taşınmazların SGK'ya devri ve Beykonak Mahallesi 198 ada 6 parselde belediyeye ait 13 bin 309 metrekare taşınmazın satış talepleri görüşüldü.

Görüşülen gündem maddeleri oy çokluğuyla reddedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

5 belediye başkanı görevden alındı
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme

O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde bomba gelişme
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Maliye'nin radarına bu kez de sporcular girdi! Aralarından biri 70 milyon lira vergi ödedi

Maliye'nin radarında sporcular var! Aralarından biri 70 milyon ödedi
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.