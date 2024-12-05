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Kumluca Anaokulu Öğrencilerinden Anlamlı Destek

Kumluca Anaokulu Öğrencilerinden Anlamlı Destek
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Kumluca'daki anaokulu öğrencileri, kendi bahçelerinden topladıkları portakalları Hakkari'deki askerlere göndermek için paketleyerek birliklerine moral oldular.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde anaokulu öğrencileri kendi bahçelerinden topladıkları portakalları, Hakkari'de görev yapan askerlere gönderdi.

Kumluca TOBB Portakal Çiçeği Anaokulu öğrencileri, kendi bahçelerinde bulunan portakalları askerler için topladı.

Toplanan portakallar askerlere ulaştırılmak üzere paketlenerek, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na gönderildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir ve Şube Müdürü Niyazi Gürgan, anaokulunu ziyaret ederek düzenlenen törene katıldı.

Törende Tekdemir, öğrencileri ve öğretmenleri bu duyarlılıklardan dolayı kutladı ve Okul Müdürü Fatih Çelik'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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