Üye Girişi
Haberler

Kumlu'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Kumlu ilçesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi gerçekleştirildi. Adnan Menderes Parkı'nda yapılan etkinlikte, kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi. Kumlu Kaymakamı, İlçe Emniyet Müdürü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü de etkinliğe katıldı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

Adnan Menderes Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, kursiyerler tarafından yapılan çeşitli el emeği ürünler sergilendi.

Etkinliğe, Kumlu Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Kaba ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Kalkar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Adnan Menderes Hatay Kumlu Eğitim Güncel Haberler

Koca şiddetine daha fazla dayanamadı! Mahalleli, dayakçı kocanın kaburgalarını kırdı

Koca şiddetine daha fazla dayanamadı! Mahalleli, dayakçı kocanın kaburgalarını kırdı

 Putin'den Erdoğan'a mesaj: Türk ekonomisinin kazancından çok kaybı olur

Putin'den Erdoğan'a mesaj: Türk ekonomisinin kazancından çok kaybı olur

 Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş

Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş

 Filistin'i tanıyan İspanya, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına da müdahil olacak

Filistin'i tanıyan İspanya, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına da müdahil olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title