Kumlu'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi
Hatay'ın Kumlu ilçesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi gerçekleştirildi. Adnan Menderes Parkı'nda yapılan etkinlikte, kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi. Kumlu Kaymakamı, İlçe Emniyet Müdürü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü de etkinliğe katıldı.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.
Adnan Menderes Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, kursiyerler tarafından yapılan çeşitli el emeği ürünler sergilendi.
Etkinliğe, Kumlu Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Kaba ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Kalkar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.