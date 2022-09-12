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Kümeste yakalanan tilki doğaya salındı

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Kümeste yakalanan tilki doğaya salındıKARABÜK Karabük'te bir vatandaş tarafından kümeste yakalanan tilki yiyecek ve su verildikten sonra doğaya salındı.

Kümeste yakalanan tilki doğaya salındı

KARABÜK Karabük'te bir vatandaş tarafından kümeste yakalanan tilki yiyecek ve su verildikten sonra doğaya salındı.

Olay Kayabaşı Mahallesinde meydana geldi. Faruk Geliş isimli vatandaş ses duyduğu komşusunun kümesine baktığında tilkiyi fark etti. Burada tilkiyi yakalayan vatandaş korku içerisinde kalan tilkiye yiyecek ve su verdi. Bir süre bekledikten sonra araçla boş bir araziye götürülen tilki doğal yaşamına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Karabük su Güncel Haberler

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