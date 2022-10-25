Kümeste saklanmaya çalışan cinayet zanlısının yargılanması sürüyor Güncel Haberler Konya'da aynı evde kaldıkları dönemde ortak kullandıkları eşyalar nedeniyle aralarında çıkan tartışmada eski ev arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Konya'da aynı evde kaldıkları dönemde ortak kullandıkları eşyalar nedeniyle aralarında çıkan tartışmada eski ev arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf D. müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen Yusuf D. psikolojisinin bozuk olduğunu öne sürerek, önceki savunmalarını tekrarladı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde, 5 Mayıs'ta evinde bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Celal K'nin cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli Yusuf D'nin (22) Sahibiata Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etmiş, belirlenen evde yapılan aramada zanlı, çatı katındaki kuş kümesinde saklanırken yakalanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Konya Güncel Haberler

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