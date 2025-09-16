KÜME'nin 'Alan' Sergisi, TEKNOFEST İstanbul'da Tasarımın Yeni Boyutlarını Keşfedecek

Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından düzenlenecek "Alan", TEKNOFEST İstanbul'da tasarımın düşünsel ve kültürel boyutunu ortaya koyacak.

KÜME'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, yarından itibaren 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak.

Festival kapsamında KÜME tarafından hazırlanan Alan, tasarım dünyasına yeni bir bakış sunuyor.

Alan, sadece estetik bir uğraş değil, modern dünyanın çevresel krizleri, dijital yabancılaşma ve kültürel tekdüzeliği karşısında bir medeniyet inşa etme aracı olarak kurgulandı. Bu anlayış doğrultusunda Alan, tasarımı düşünsel bir zeminle buluşturan, yerli ve özgün pratikleri görünür kılan bir sergileme ve karşılaşma alanı olacak.

"Alan", Türkiye'de tasarımın entelektüel ve kültürel kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor

Alan'ın mekansal kurgusu, araştırma çizgisi yaklaşımından esinleniyor. Tasarım sürecinde olduğu gibi, ziyaretçiler çizgilerle örülmüş akışkan bir mekan düzeninde keşfe çıkacak.

Şeffaf ve geçirgen yüzeylerle kurulan sergi alanı, tasarımın başlangıç arayışından netlik kazanma sürecine bir metafor olarak ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

KÜME, tasarımı sadece işlevsel bir üretim alanı değil, aynı zamanda bir medeniyet tasavvurunun taşıyıcısı olarak konumlandırıyor. Bu bağlamda Alan, Türkiye'de tasarımın entelektüel ve kültürel kapasitesini güçlendirmeyi, genç yaratıcıların üretimlerini kamusal düzeyde görünür kılmayı amaçlıyor.

TEKNOFEST İstanbul ziyaretçileri Alan'da, yerli tasarımın izini sürecek, farklı disiplinlerden doğan yaratıcı fikirlerle tanışacak ve "tasarım nedir?" sorusuna cevap arayacak.