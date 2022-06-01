KUMBURGAZ'DA KAZA SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA - Haberler

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KUMBURGAZ'DA KAZA SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KUMBURGAZ'DA KAZA SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkiinde kaza yapan otomobilin durakta bekleyenlerin arasına girmesi sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

İSTANBUL DHA - D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkiinde kaza yapan  otomobilin durakta bekleyenlerin arasına girmesi sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. Kazanın hemen ardından yaşananlar kameraya yansıdı.

Kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkiindeki üst geçidin hemen yanındaki durakta bekleyenlerin arasına kaza yaptığı belirtiler otomobil girdi. Feci kazada aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 1 kişi ölürken 12 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle trafikte de aksama yaşanıyor.

KAZANIN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLARÖte yandan kazanın hemen ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde büyük panik yaşandığı görülürken yaralıların yardımına  çevredekiler koşuyor

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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