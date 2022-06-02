KUMBURGAZ'DA OTOBÜS DURAĞINA GİREN SÜRÜCÜNÜN DAHA ÖNCE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KUMBURGAZ'DA OTOBÜS DURAĞINA GİREN SÜRÜCÜNÜN DAHA ÖNCE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BÜYÜKÇEKMECE Kumburgaz D-100 karayolunda durağa girerek 3 öğrencinin ölümüne neden olan sürücü Samet Tüfekçiler gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE Kumburgaz D-100 karayolunda durağa girerek 3 öğrencinin ölümüne neden olan sürücü Samet Tüfekçiler gözaltına alındı. Samet Tüfekçiler'in ehliyetine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğu, kaza günü ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 16.00'da Kumburgaz D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Samet Tüfekçiler, kullandığı 09 HK 225 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek çoğunluğu öğrenci çok sayıda kişinin beklediği otobüs durağına girdi. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak durdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları en yakın hastanelere kaldırırken kazada 3 öğrenci hayatını kaybetti. Aralarında araç sürücüsü Samet Tüfekçiler'in de bulunduğu 15 kişi ise yaralandı.

DAHA ÖNCE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMIŞ

Kazanın ardından hastanedeki tedavisi tamamlanan sürücü Samet Tüfekçiler polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi için Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tüfekçiler'in daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu, kaza günü ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Tüfekçiler'in kaza sırasında ise alkollü olmadığı kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Büyükçekmece Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DHA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DHA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DHA kurumudur.
title