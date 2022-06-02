KUMBURGAZ'DA OTOBÜS DURAĞINA GİREN SÜRÜCÜNÜN DAHA ÖNCE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ - Haberler

BÜYÜKÇEKMECE Kumburgaz D-100 karayolunda durağa girerek 3 öğrencinin ölümüne neden olan sürücü Samet Tüfekçiler gözaltına alındı. Samet Tüfekçiler'in ehliyetine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğu, kaza günü ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 16.00'da Kumburgaz D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Samet Tüfekçiler, kullandığı 09 HK 225 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek çoğunluğu öğrenci çok sayıda kişinin beklediği otobüs durağına girdi. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak durdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları en yakın hastanelere kaldırırken kazada 3 öğrenci hayatını kaybetti. Aralarında araç sürücüsü Samet Tüfekçiler'in de bulunduğu 15 kişi ise yaralandı.

DAHA ÖNCE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMIŞ

Demirören Haber Ajansı / Güncel