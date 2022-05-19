Kumburgaz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler

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Kumburgaz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Kumburgaz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kumburgaz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kumburgaz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kumburgaz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Güzelce Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Marina, Medya, Güncel, Haberler

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