Kumburgaz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler

Kumburgaz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Kumburgaz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kumburgaz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kumburgaz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Güzelce Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadesi kullanıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel