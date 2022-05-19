Kumburgaz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler

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Kumburgaz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Kumburgaz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kumburgaz açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kumburgaz açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kumburgaz açıklarında sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Güzelce Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Marina, Medya, Güncel, Haberler

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