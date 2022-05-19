Kumburgaz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler

Kumburgaz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kumburgaz açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kumburgaz açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kumburgaz açıklarında sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Güzelce Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadesi kullanıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel