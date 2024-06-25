- Kumarhanede 4 milyon dolarlık ödülü kazanan kişi sevinçten kalp krizi geçirdi

SİNGAPUR - Singapur'da bir kumarhanede oynadığı oyundan 4 milyon dolarlık ödül kazanan bir kişi, sevinçten kalp krizi geçirdi.

Singapur'da bulunan Marina Bay Sands adlı kumarhanede, oynadığı oyundan 4 milyon dolarlık ödül kazanan bir kişi, sevinçten kalp krizi geçirdi. Adı açıklanmayan kişinin, kazandığı ödülü kutlamak için zıplamaya başladığı sırada kalp krizi geçirerek yere yığıldığı aktarıldı.

Kumarhanedekiler adama yardım etmek için etrafında toplanırken, olay yerine gelen sağlık görevlileri adama kalp masajı yaptı. Adamın, hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.