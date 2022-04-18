Kumar ve fuhuş denetimlerinde 26 kişiye 42 bin TL ceza kesildi

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 123 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 61 bin 326 kişi sorgulandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 11 ile 17 Nisan 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 123 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 61 bin 326 kişinin GBT, HES kodu ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Kahvehane denetimlerinde 4 yerde kumar oynandığı tespit edilerek 18 kişiye 32 bin 742 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda 6 kişiye "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. 2 ayrı kahvehanenin ruhsatsız çalıştığı tespit edilerek idari işlem gerçekleştirildi. Fuhuş olayına karışan 8 kişiye toplamda 9 bin 368 TL idari para cezası uygulandı.

94 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 94 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet bıçak, 102 fişek, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet logar kapağı, 1 adet cep telefonu, 1 adet bisiklet, çalıntı hurda malzemeleri ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 5 bin 190 TL para ele geçirildi.

Apart denetimlerinde 1 apart yetkilisine 13 bin 391 TL idari para cezası uygulandı

Geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 9 ayrı adreste bulunan toplam 95 apart dairesi kontrol edildi. Denetimler sonucunda 1 apart yetkilisine 13 bin 391 TL idari para cezası uygulandı.

(Semih Can Yılmaz - İHA)