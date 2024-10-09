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Kumar Oynayan 58 Kişiye 372 Bin Lira Ceza

Kumar Oynayan 58 Kişiye 372 Bin Lira Ceza
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İzmir'in Bornova ilçesindeki bir kahvehanede yapılan operasyonda kumar oynadığı belirlenen 58 kişiye toplam 372 bin 650 lira ceza kesildi. İşletme sahibi B.H. gözaltına alındı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 58 kişiye toplam 372 bin 650 lira ceza kesildi, işletme sahibi B.H. gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce de kumar oynandığı belirtilen Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi'ndeki kahvehanede tekrar kumar oynandığı ihbarı sonra operasyon düzenledi. Tombala oynandığı belirlenen iş yerlerindeki 58 kişiye toplam 372 bin 650 TL para cezası kesildi. İşletme sahibi B.H. gözaltına alındı. B.H.'ye 'Kumar oynama ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem uygulandı. B.H., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Bornova 3-sayfa Ekonomi Güncel İzmir Hukuk Suç

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