Kumar oynarken yakalanan 41 kişiye 74 bin lira ceza - Haberler

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Kumar oynarken yakalanan 41 kişiye 74 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kumar oynarken yakalanan 41 kişiye 74 bin lira ceza

ESKİŞEHİR'deki iş yerinde kumar oynarken yakalanan 41 kişiye, toplam 74 bin 579 lira ceza kesildi.

ESKİŞEHİR'deki iş yerinde kumar oynarken yakalanan 41 kişiye, toplam 74 bin 579 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesindeki iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen polis, 41 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlikleri tespit edilen 41 kişiye, 'kumar oynamak' suçundan toplam 74 bin 579 lira ceza uygulandı. Yapılan aramada da iş yerinin zemininde açılan bölmeye gizlenen tombala kartı, tombala makinesi ve çekiliş kartları bulundu. İş yerinde bulunan F.T.'nin 'mühür bozma' suçundan arandığı belirlenirken gözaltına alındı. İş yeri sorumlusu İ.S. hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Odunpazarı Güncel Haberler

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