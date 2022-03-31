Kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye baskın düzenlendi - Haberler

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Kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye baskın düzenlendi

AA - Mustafa Bikeç - Güncel
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Kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye baskın düzenlendi

Bursa'da kumar oynandığı tespit edilen işletmeye baskın düzenlendi.

BURSA (AA) - Bursa'da kumar oynandığı tespit edilen işletmeye baskın düzenlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine hareket geçti.

Baskında 2 kişi kumar oynarken yakalandı.

Polis ekipleri masada bulunan bin lira ve oyun kağıtlarına el koyarken, kumar oynadığı tespit edilen şahıslara 3 bin 638 lira para cezası uyguladı.

İşletme sahibi B.D'nin hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapılırken, şahsın sorgulanmasında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken işletme sahibi B.D. gözaltına alındı.

AA / Mustafa Bikeç - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Kumar, Güncel, Haberler

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