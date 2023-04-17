Kumar operasyonunda 171 kişiye 693 bin 405 TL ceza (2)

62'NCİ KEZ MÜHÜRLENMİŞİzmir'in Bornova ilçesinde jandarmanın 1 kahvehane ve 3 depoya düzenlediği baskında 'kumar oynatmak için yer temin etmek' ve 'mühür bozma' suçlarından gözaltına alınan A.Ç., Ö.T. ve A.K., haklarında adli işlem başlatılarak serbest bırakıldılar.

62'NCİ KEZ MÜHÜRLENMİŞ

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarmanın 1 kahvehane ve 3 depoya düzenlediği baskında 'kumar oynatmak için yer temin etmek' ve 'mühür bozma' suçlarından gözaltına alınan A.Ç., Ö.T. ve A.K., haklarında adli işlem başlatılarak serbest bırakıldılar. Baskın yapılan kahvehanenin, 62'nci kez mühürlendiği bildirildi.

Kadir ÖZEN / İZMİR, -