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Kumar operasyonunda 171 kişiye 693 bin 405 TL ceza

Kumar operasyonunda 171 kişiye 693 bin 405 TL ceza

Güncel Haberler

İZMİR'in Bornova ilçesinde jandarmanın 4 ayrı adrese düzenlediği baskında kumar oynarken yakalanan 171 kişiye toplam 693 bin 405 TL para cezası kesildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde jandarmanın 4 ayrı adrese düzenlediği baskında kumar oynarken yakalanan 171 kişiye toplam 693 bin 405 TL para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Egemenlik, Gökdere ve Yaka mahallelerindeki 4 ayrı adreste kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma, 15 Nisan'da adreslere baskın yaptı. Baskınlarda 171 kişi, kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere toplam 693 bin 405 TL idari para cezası kesildi, işletmeler mühürlendi. Kumar oynatan A.Ç., Ö.T. ve A.K. ise 'kumar oynatmak için yer temin etmek' ve 'mühür bozma' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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