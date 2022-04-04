Kumar operasyonunda 17 kişiye 30 bin TL ceza - Haberler

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Kumar operasyonunda 17 kişiye 30 bin TL ceza

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Kumar operasyonunda 17 kişiye 30 bin TL ceza

KAYSERİ'de, polisin 3 ayrı adrese düzenlediği kumar operasyonunda 17 kişiye toplam 30 bin 923 TL para cezası uygulandı.

KAYSERİ'de, polisin 3 ayrı adrese düzenlediği kumar operasyonunda 17 kişiye toplam 30 bin 923 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynanan iş yerlerine yönelik yaptığı çalışma kapsamında Melikgazi ve Kocasinan ilçesinde 3 adrese operasyon düzenledi. Kumar oynayan 17 kişi gözaltına alındı. Oyun masalarında ele geçirilen bin 290 TL paraya el konuldu.17 kişiye toplam 30 bin 923 TL para cezası uygulandı. İş yeri sahiplerine ise Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesilerek, işletmeler kapatıldı.


Kumar operasyonunda 17 kişiye 30 bin TL ceza

Kumar operasyonunda 17 kişiye 30 bin TL ceza

Kumar operasyonunda 17 kişiye 30 bin TL ceza

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Para Cezası, Kumar, Güncel, Haberler

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