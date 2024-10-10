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Kumar Operasyonu: Gebze'de 4 Kişiye 25 Bin Lira Ceza

Kumar Operasyonu: Gebze'de 4 Kişiye 25 Bin Lira Ceza
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir dernekte kumar oynayan 4 kişi, polisin gerçekleştirdiği denetim sonrası toplamda 25 bin 700 lira para cezası aldı. Kumar oynattığı tespit edilen dernek yöneticisi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir dernekte kumar oynayan 4 kişiye, 25 bin 700 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Gebze'de bir dernekte kumar oynandığını belirleyen polis ekipleri, 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası uyguladı, 2 bin liraya el koydu.

Dernekte kumar oynattığı tespit edilen Ş.K. hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

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