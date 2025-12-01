Haberler

Kumar Borcu İçin Eşinin Ziynet Eşyalarını Çaldı

Güncelleme:
Sarıyer'de Mert Ö., eşinin ziynet eşyalarını çalıp kuyumcuda bozdurarak kumar borcunu kapatmaya çalıştı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilen şüpheli, kuaförde yakalandı.

SARIYER'de yaşayan Ezgi Ö.'nün evinden kendisine ait ziynet eşyaları çalındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ziynet eşyalarını kadının eşi Mert Ö.'nün (31) çaldığını tespit etti. Kuyumcuya giderek eşinin altınlarını bozduran Mert Ö., kuaförde traş olduğu sırada yakalandı. Mert Ö.'nün eşinin ziynet eşyalarını, kumar borcunu kapatmak için alıp bozdurduğu ortaya çıktı.

Olay, 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evindeki ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark eden Ezgi Ö., durumu polis ekiplerine bildirdi. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemesinde ziynet eşyalarının, 5 Kasım Çarşamba günü Ferahevler Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda Ezgi Ö.'nün eşi Mert Ö. tarafından bozdurulduğu tespit edildi.

ALTINLARI KUMAR BORCU İÇİN ALIP SATMIŞ

Bunun üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mert Ö.'yü Yeniköy Mahallesi'ndeki bir erkek kuaföründe traş olduğu sırada yakaladı. Gözaltına alınan Mert Ö., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheli, eşinin ziynet eşyalarını kumar borcu nedeniyle aldığını söyledi. Hakkında 'Evden hırsızlık' suçundan adli işlem yapılan Mert Ö., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Şüphelinin kuyumcuda altınları bozdurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

