Kumar baskınında polise yakalanmamak için kumandalı düzenek yapmışlar - Haberler

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Kumar baskınında polise yakalanmamak için kumandalı düzenek yapmışlar

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Kumar baskınında polise yakalanmamak için kumandalı düzenek yapmışlar

Eskişehir'de dernek binasına düzenlenen kumar operasyonunda malzemelerin gizlenmesi için zemine yerleştirilen düzenek ortaya çıkarıldı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dernek binasına düzenlenen kumar operasyonunda malzemelerin gizlenmesi için zemine yerleştirilen düzenek ortaya çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Güllük Mahallesi'ndeki dernek binasında kumar oynandığını tespit etti.

Adrese yapılan baskında mutfağın zeminindeki fayansın altına gizlenmiş, elektronik sistemle ve uzaktan kumandayla çalışan, kumar ekipmanlarının saklandığı mekanizmanın olduğu belirlendi.

Polise yakalanmamak için hazırlanan ve asansör gibi inip çıkan düzeneği çalıştıran ekipler, içinde çok sayıda tombala kartı, tombala makinesi ve çekiliş topları ele geçirdi.

Operasyonda kumar oynadıkları öne sürülen 48 kişi hakkında toplam 87 bin 312 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

Dernek sorumlusu S.İ. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" ve "mühür bozma" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Güllük Mahallesi, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Haberler

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