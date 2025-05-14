Kumar Bağımlılığını Yenerek Hayatına Yeni Bir Yön Verdi

Genç yaşta başladığı kumarla hayatı kararan 35 yaşındaki D.D, kız arkadaşının tavsiyesi üzerine gittiği Denizli Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) bağımlılıktan kurtulup önce yarım bıraktığı öğrenimini tamamladı, sonra evliliğe ilk adımı attı.

Kentte esnaflık yapan D.D, 15 yıl önce kumar oynamaya başladı. Kumar bağımlılığı nedeniyle yıllarca ruhsal, ekonomik ve ailevi problemler yaşayan genç, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü'ndeki öğrenimini de 2021 yılında 3'üncü sınıftayken ekonomik ve psikolojik sorunlar yaşaması üzerine dondurdu.

Birçok kez kumarı bırakmaya çalışmasına rağmen başarısız olan D.D, kumar yüzünden kız arkadaşından da ayrıldı. "Tedavi ol" tavsiyesi üzerine Yeşilaya giden D.D, YEDAM'da rehabilitasyon çalışmalarına katıldı.

Bağımlılıktan 1 yıllık tedavi sürecinde kurtulan D.D, adeta hayata yeniden başladı. Bu süre zarfında yükseköğrenimini tamamlayıp geçen yıl mezun olan D.D, kendi işini kurdu. Kumardan uzaklaşması sayesinde kız arkadaşıyla da barışan D.D, nişan yaparak dünyaevine girmek için ilk adımı attı.

"Çukurun içine giriyorsunuz"

D.D, AA muhabirine, kumarı hayatından tamamen çıkarttığını, YEDAM'da rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.

Kumar yüzünden neredeyse hayatını ve tüm sevdiklerini kaybetme noktasına geldiğini anlatan D.D, bağımlılıkla mücadelede en önemli şeyin durumu kabullenmek ve bilinçlenmek olduğunu dile getirdi.

D.D, Yeşilay sayesinde adeta yeniden doğduğunu belirterek, "Gelir olsun diye başladığım bu kumar hayatımı karartmıştı. Çukurun içine giriyorsunuz. Artık çok şükür bunlar geride kaldı." dedi.

Hayata daha güzel bakabildiğini, hayatını birleştirmeye hazırlandığı kız arkadaşıyla kumarsız bir yaşam sürebildiği için mutlu olduğunu kaydeden D.D, "Yeşilaya gelirken bu derecede bağımlı olduğumu bilmiyordum. Yeşilayın ilkokul dönemlerindeki gibi sadece bir sosyal kol olmadığını işin içine girince farkına vardım. Burası hem kriz anında hem de sonrası için aslında gerçekten verimli. Onlar sizin yerinize her şeyi düşünüyorlar. Psikolojik ve sosyal anlamda destek alıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

D.D, maddi kayıpların tekrar kazanılabileceğini ancak kararan bir hayatın geri dönüşünün zor olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yeşilaydan önce çok yalnızdım. Buraya seve seve geliyorum. Burada beni dinliyorlar, yargılamıyorlar ve beni rahatsız hissettirecek hiçbir durum olmuyor. Beni cenderenin içinden çekip aldılar ve hayatıma bir reset atmış oldum. Burada ne yapıyorsam kendim için yapıyorum. Önce ben iyi olacağım, sonra ailem, arkadaşlarım ve çevrem iyi olacak. Çok şükür bunu başardım. Buraya geldikten sonra kendime olan saygımı ve özgüvenimi tekrar yakaladım."

YEDAM'dan psikolog Seçil Başyaran ise Türkiye'nin tüm illerindeki merkezlerinde alkol, madde, kumar, tütün ve internet ile ilgili problem yaşayanlara ve ailelerine ücretsiz psikolojik ve sosyal destek verildiğini anlattı.

Onlara yaşadıkları süreçte yoldaşlık yaptıklarını belirten Başyaran, "Hayatın renklerini kaybetmiş birçok insan bize başvurabiliyor. Onlar hayatlarındaki renkleri yeniden kazanırken biz de onlara bu süreçte eşlik ediyoruz." diye konuştu.