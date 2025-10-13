Kumar bağımlılığından kurtulduğu günü doğum günü ilan etti

Sanal kumar bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle kurtulan 35 yaşındaki A.B, bir televizyon kanalında gördüğü iddia reklamlarıyla başladığı kumarı 6 Temmuz 2024'de bıraktığını, bu tarihi hayatının ikinci doğum günü olarak saydığını kaydetti.

Çevrim içi platformların kontrolsüz yapısı ve kolay erişilebilirliğiyle her geçen gün daha fazla kişiyi etkisi altına alan sanal kumar platformları, bağımlılığı daha erişilebilir ve gizli hale getiriyor.

Yasal olarak faaliyet gösteren bahis ve kumar sitelerindeki yoğun reklam ve teşvik kampanyaları, fiziksel kumardan farklı olarak 7/24 ulaşılabilir olması sebebiyle bağımlılık döngüsünü besleyerek kişilerin riskli bahisler yapmasına zemin hazırlıyor.

Kumar bağımlılığıyla mücadelede, yasal sitelerin denetiminin artırılması ve bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması kritik önem taşıyor.

Bağımlılıkla mücadelede öncü Yeşilay, kumardan kurtulmak isteyenlere hayatında var olması gereken güçlü desteği sağlıyor.

Yeşilay sayesinde sanal kumar bağımlılığından kurtulan A.B, AA muhabirine, eski bir kumarbaz olduğunu söyledi.

Kumar bağımlılığı serüveninin yaklaşık 20 yıl önce bir televizyon kanalında iddia reklamları görmesiyle başladığını belirten A.B, "Futbolu bildiğimi düşündüğüm için futbol bahisleri oynamaya başladım ve bu yaklaşık 20 yıl sürdü. Belli periyodlarda ara verdim ama 6 Temmuz 2024'te Türkiye-Hollanda maçıyla son bahsimi oynadım. 6 Temmuz 2024'ten beri yaklaşık 14 aydır hiçbir şey oynamıyorum. Temizim, çok şükür." dedi.

A.B, çalıştığı iş dolayısıyla hayatı boyunca illegal bahis oynamadığını anlattı.

"Sadece 20 yıl boyunca futbol üzerine bahis yaptım. Fakat bu, bu işin kumar olduğu gerçeğini değiştirmez, derecesini düşürmez, önemini de azaltmaz." diyen A.B, türleri olmakla beraber kumarın insana zarardan başka hiçbir şey getirmeyeceğine dikkati çekti.

Bağımlının durumu ailesine açması süreci pozitif anlamda destekliyor

A.B, kumarın en büyük zararının kaybettiği para dışında, çevresine sunduğu güven ortamının kaybolması olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kumar benim cebimden paramı alma ve beni bağımlı yapma dışında aynı zamanda aileme, büyüklerime, arkadaşlarıma, sosyal çevreme karşı bir de yalancı yaptı. Kumardan kurtulunca yalandan da kurtuldum. Dolayısıyla kumar kendi başına bir kötülük değil. Cebinizden paranızı alır, sizi bir yalancı yapar. Sağlığınızı ve uyku düzeninizi bozar. Ben, 14 aydır kumarı bıraktığımdan beri geceleri düzgün uyuyorum. Yirmi yıl içerisinde çok büyük kazançlarım da oldu, çok büyük kayıplarım da oldu. Fakat kumarı bıraktıktan sonra şunu fark ettim: Ben bu parayı çalışarak kazanabilirim, bu borçları çalışarak ödeyebilirim. Benim oradan gelecek paraya hiçbir ihtiyacım yok. Kırılma noktalarım ve defalarca yeminler edip aileme sözler vererek, bırakacağıma dair tövbelerim oldu. Fakat bu herkesin ortak hikayesidir. Hiçbir şekilde bu tövbeler tutmaz."

Bağımlıların içinde bulundukları durumu aileleriyle paylaşmaları gerektiğini anlatan A.B, biriken borçlarını ailesine söyleyip bağımlı olduğunu kabul ettiğini söyledi.

A,B, sadece futbolu seven biri olduğunu düşündüğünü dile getirerek, "Yani olayı temize çıkarmaya çalışıyordum. İntiharların arkasında kumardan kaynaklı yıkılan aileler ve biriken borçlar var." diye konuştu.

Yeşilay YEDAM'lardan destek alma sürecini anlatan A.B, şöyle devam etti:

"Bir tercih yapmak zorundaydım. ya intihar edecektim ya hayata tutunacaktım. Yaşamayı çok sevdiğim için yaşamaya devam etmek istedim. Sabah uyanır uyanmaz Yeşilayla bağlantı kurdum. Yaklaşık 14 aydır hiçbir şekilde bahis almadım. Dolayısıyla artık kendimi temiz insanlar cümlesinin içinde anabiliyorum. Kumar oynayan insanlara 'Oynama' demek çok basit kalır. Bu bir beyin hastalığı olduğu için insanların önce tedavi edilmesi gerekiyor. Gençlere şunu tavsiye edebilirim: Bu bir hastalıktır, bağımlılıktır. Bu işin olumsuz kısmı. İşin olumlu kısmı ise kesinlikle ve kesinlikle bundan kurtuluş vardır. Bugün Türkiye'de kumar oynayanların yüzde 90'ı, belki daha fazlası, kaybettikleri paraları geri kazanmak için oynuyorlar. Ben de senelerce böyle yaptım. Fakat kumarın kurtuluşunun iki tane yolu var. Birincisi insanın bunu kendisinin istemesi. İkincisi ve en önemlisi kaybettiği paraları geri almaktan vazgeçmesi. Kumarda kaybettiğiniz paraları geri almaya çalıştıkça daha fazla batarsınız. Ben daha fazla battım. Terazinin bir tarafına parayı koyduğumda, diğer tarafına sağlığı koyduğumda sağlıkla para kesinlikle boy ölçüşemez."

A.B, kumar bağımlılığı arttıkça telefon bağımlılığının da arttığını, farklı ülkelerde oynanan maçlara bile bahis oynadığını, gece uyumadığını ve maç takip ettiğini dile getirdi.

Artık tüm hayat düzeninin bozulduğu dönemde karşısına Yeşilayın çıktığını aktaran A.B, "Hayatımın en büyük şanslarından biri, karşıma Yeşilay YEDAM çıktı. Hayatımı kurtardılar, beni kumar bağımlılığından kurtardılar. Ben Yeşilayda, YEDAM'da, güler yüzden başka hiçbir şey görmedim. Hiç kimse beni kınamadı. Bütün hizmetleri ücretsiz. İnsanlar sizinle gerçekten ilgileniyorlar. Sadece laf olsun diye değil, 1,5 yıl boyunca benimle gerçekten kendi ailelerinden biriymişim gibi ilgilendiler." ifadelerini kullandı.

"O 'golden shot"ı hiçbir zaman yapamayacaksınız"

A.B, parasını verip psikolojik tedavi de olanlar bulunduğunu fakat Yeşilayda bunun tamamen dışında bir şey gördüğünü anlattı.

Kurumdaki görevlilerin sizi bir müşteri olarak asla görmediğine dikkati çeken A.B, "Sizi bu hastalıktan, bataktan kurtarmaya çalışıyorlar. Hiç kimsenin orada sizden kumarı bırakıp kurtulmanız dışında bir beklentisi yok. Benim Yeşilayda randevularım cuma günleriydi. Ben cuma günlerini iple çekerdim. Haftanın 6 günü başka, cuma başka derdim. Yeşilaya koşarak gidiyordum. Yeşilayla kumardan kurtulmuş bir insan olmama rağmen bağım kopmadı, bundan sonra da kopmayacak. İnsanların, 115 numaralı Yeşilay Çağrı Merkezi'ni arayarak hayatları için çok büyük bir adım atmalarını tavsiye ederim." diye konuştu.

A.B, kumar bağımlılığından kurtulduktan sonra öz güveninin yerine geldiğini, daha dik bir duruşla yürüdüğünü ve işlerinin rast gitmeye başladığını kaydetti.

"Hayatınızla ilgili kendinize bir hediye vermek istiyorsanız kesinlikle kumarı bırakın. Bu sizin kendi hayatınıza verdiğiniz büyük bir hediye olur." diyen A.B, şunları kaydetti:

"Benim bir nüfusta doğumum var, bir de kumarı bıraktığım doğum günüm mevcut. 6 Temmuz 2024 benim hayatımın ikinci doğum günüdür. Kumar kazandığınızda size kaybettirir. Yabancı ülkelerde 'golden shot' denilen, bizim ülkemizde de 'altın atış' diye tabir edilen şeyi yapmak isterler. 'Bir gün çok büyük para kazanacağım ve bütün bunların hepsini sıfırlayacağım. Kendime yeni bir hayat kuracağım.' derler. Şunu söyleyeyim, o golden shot'ı hiçbir zaman yapamayacaksınız."