Kumar bağımlılığı en çok gençleri hedef alıyor

Kumar bağımlılığının dijitalleşmenin etkisiyle artık yalnızca yetişkinleri değil özellikle risk almaya daha yatkın olan gençleri de etkisi altına aldığını belirten uzmanlar, çevrim içi platformların kontrolsüz yapısı ve kolay erişilebilirliğinin bu yaş grubunu hedef haline getirdiğini belirtti.

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin "Türkiye Kumar Raporu" başlıklı araştırmasında, kumara başlama yaşının 15'e düştüğü, çevrim içi bağımlılıkla sanal kumar bağımlılığının hızlı bir şekilde yayıldığı, Türkiye'de 15 yaşın üzerindeki her 10 kişiden birinin hayatında en az bir kez kumar oynadığı ve en riskli grubun gençler olduğu ifade edildi.

Uzmanlar, özellikle dijital platformlar üzerinden oynanan sanal kumarın, gençleri çok daha erken yaşta bağımlı hale getirdiğini kaydetti.

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş, AA muhabirine Dünya Sağlık Örgütü'nün kumar bağımlılığının bir halk sağlığı problemi olduğuna dair ciddi alarm verdiğini söyledi.

Altıntaş, bu sorunun birçok ülkede önemli bir problem haline geldiğini belirterek, "Kumar artık, geleneksel kumar tiplerinin ötesine geçti. Dijital platformlarda, çevrim içi oynanan kumarlar, çok daha hızlı oynanması ve daha hızlı bağımlılık yapması nedeniyle daha önemli. Daha önce kumara verdiğimiz önemi bu konuda biraz daha artırmalıyız." dedi.

Kumar bağımlılığının bir beyin hastalığı olduğunu ifade eden Altıntaş, "Kumar, aynen alkol, madde, tütün bağımlılığı gibi bağımlılığa gidebilen bir hastalık. Bizim vurgulamak istediğimiz şey kumar bağımlılığının tedavi edilebileceği. Bu tedavinin aileyle, kişiyle ve bir ruh sağlık çalışanıyla birlikte yürütülmesi gerektiği." diye konuştu.

Altıntaş, şunları söyledi:

"Kumar Raporu verilerine göre kumara başlama yaşının oldukça düştüğünü görüyoruz. Kumara başlama yaşında, 15 ve 24 yaş arasında biraz daha yoğunlaşıyor sayılar. Boşanmaların yüzde 2'si kumarla ilgili sorunlar nedeniyle oluyor. Depresyon, anksiyete, panik bozukluklar gibi birçok hastalık, alkol ve maddeyle de olan ilişkisi aslında bizim için çok önemli. Yani çok faktörlü bir hastalık olduğu gibi birçok faktörden de ele alınıp mücadele edilmesi gereken bir hastalık. Bugün Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde bununla ilgili danışmanlık ve tedavi, rehabilitasyon hizmetleri veriliyor. "

"Çevrim içi kumar çok daha hızlı bağımlılık geliştiriyor"

Doç. Dr. Merih Altıntaş, YEDAM'a gelen bağımlılık başvurularına değinerek, "Daha önce tütün, alkol ve madde için olan başvurulara göre şu an kumar bağımlılarının sayısı oldukça fazla arttı. Kadın başvurularımız da var. Dünyada da aslında kadınların kumar oynama oranının daha fazla olduğunu ve artmaya başladığını görüyoruz. YEDAM başvurularında, kadın başvurularının daha az olduğunu görüyoruz. O nedenle kadınların da tedaviye gitmesi konusunda biraz daha farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dikkat çekici unsurlardan bir tanesinin, kişinin kumar oynamaya başladıktan sonra devam etmesi olduğunu vurgulayan Altıntaş, şöyle devam etti:

"Çevrim içi kumar, diğer geleneksel kumarlar kadar size uzun bir aralık vermiyor bağımlı olmak için. Çok daha hızlı bağımlılık geliştiriyor. O nedenle kumar oynamak, şans, talih, bahis oynamak bir yere kadar ama ondan sonrasında kişi kontrolünü bir miktar da olsun kaybettiğini fark ediyorsa, tahmin ettiğinden daha fazla uzun oynuyorsa, tahmin ettiğinden daha fazla para yatırmaya başladıysa orada mutlaka bir sınır konması gereken bir yer var demektir. Kumar, kumardır. Her kumar oynayan kişinin, devam ettiği takdirde kumar bağımlısı olma ihtimali vardır."

"Kumar bağımlılığını teşvik edici, destekleyici mekanizmaların gözden geçirilmesi gerekiyor"

Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şentürk de kumar konusunda Türkiye'de bir tanımlama sorunu olduğunu, şans, talih, bahis gibi isimlerin kumar olarak nitelendirilmesini önemli bulduklarını ifade etti.

Bu ve bunun gibi birçok önemli etkeni Türkiye Kumar Raporu'nda değerlendirdiklerini kaydeden Şentürk, tanımlama sorununun aşılması durumunda kumara olan yaklaşımın da değişeceğini dile getirdi.

Şentürk, "Giderek artan bir reklam içeriğiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu reklamlara ilişkin düzenleme, yani 18 yaş altı insanların reklamlara erişiminin olmaması ve düzenlemelerin yapılması gerekiyor." dedi.

İnternet üzerinden çeşitli kumar oyunlarına rahat şekilde erişim olduğunu vurgulayan Şentürk, "Dijital alandaki kumar sitelerinin ya da bahis, şans, talih oyunu sitelerinin hızlı bir biçimde erişime engellenmesini talep ediyoruz. Bununla lisanslanan bazı konular, oyunlar var. Özellikle bahis, talih ve şans oyunlarını kastederek bu lisansların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Şentürk, Yeşilay olarak kumar konusuna legal ya da illegal şekilde ayırarak yaklaşmadıklarını, yasal ya da yasal olmayan şekilde bir ayrıma tabi tutmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Netice itibarıyla bu bir kumar bağımlılığı. Dolayısıyla kumar bağımlılığını teşvik edici, destekleyici mekanizmaların gözden geçirilmesi gerekiyor. Zaten yasa dışıyla ilgili ciddi bir mücadele alanı var. Burada tamamen belki erişim kaldırılmasa bile, ilgili düzenlemelerle en azından bu düzenlemelerin sınırlayıcı bir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada aslında daha çok yasal olanın, meşru olarak kabul edilmemesi gerektiğini söylemek mümkün. Çünkü bizi gündelik hayatımızdaki birçok alanda etkiliyor. Aileyle ilişkilerimizi etkiliyor. En büyük kaynaklarımızı tüketiyor. Kişisel sağlığımızı, fiziksel ve ruhsal sağlığımızı etkiliyor. Toplumdaki genel gidişata da zarar veriyor."

Sosyal medyadaki kumara özendirici videolara ilişkin de Şentürk, "Sosyal medyadaki bazı içerikler aslında kumarla birlikte ne kadar para kazanıldığını söylüyor, fakat ne kaybedeceğinizi söylemiyor. Hayatınızı kaybedeceksiniz. Bu içerikler sadece sizi o alana çekip, sizin gelirlerinizi, her şeyinizi almaya talip olan videolar. Bunların hepsi aslında yine kumar endüstrisinin geliştirdiği içerikler." ifadelerini kullandı.