Kumamoto'da Gönüllü Kadının Evinde 100'den Fazla Ölü Kedi Bulundu

Kumamoto'da Gönüllü Kadının Evinde 100'den Fazla Ölü Kedi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın Kumamoto kentinde hayvanlara yardım etmek amacıyla çalışan bir gönüllü kadının evinde 100'den fazla ölü kedi bulundu. Olay, bir çiftin emanet ettikleri kedilerin yaşamını yitirdiğini öğrenmesi üzerine ortaya çıktı. Ekipler, kadının evinde korkunç bir temizlik durumu ile karşılaştı.

Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto kentinde hayvanları korumak için gönüllü olarak çalışan bir kadının evinde 100'den fazla ölü kedi bulundu.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya'da bir çift, hayvanlara yardım etmeyi amaçlayan gönüllülerden oluşan "Animal Assist Senju" isimli gruba üye bir kadına emanet ettikleri kedilerinin yaşamını yitirdiğini öğrendi.

Çiftin şikayeti üzerine Animal Assist Senju grubu üyeleri, polis eşliğinde kadının evine girdi.

Eve giren ekip, çöp yığını, idrar ve dışkı dolu evin içerisinde 100'den fazla ölü kediyle karşılaştıklarını bildirdi.

Ev sahibi kadın, yetkililere bu durumun nasıl yaşandığı hakkında hiçbir fikri olmadığını söyledi.

Animal Assist Senju grubu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan durumdan haberdar olmadıkları için özür diledi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi

Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi
Tarlaya dron ile saldırı düzenlendi, 85 dönüm ekin kurudu

Tarlaya dron ile saldırı düzenlendi, 85 dönüm ekin kurudu
4 yaşındaki oğlunu yaralayıp intihara teşebbüs etti

Anne dehşet saçtı! Cinnetin nedeni 2.5 yıl önceki olaymış
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.