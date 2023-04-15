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Kum yüklü hafriyat kamyonu TEM Bağlantı yolunda kaza yaptı

Güncel Haberler

Kağıthane TEM Bağlantı yolunda virajı alamayan kum yüklü hafriyat kamyonu bariyerleri parçalayarak yan yattı. Kazada yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

KAĞITHANE TEM Bağlantı yolunda virajı alamayan kum yüklü hafriyat kamyonu bariyerleri parçalayarak yan yattı. Kazada yaralanan şoför, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Seyrantepe bağlantısında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan kum yüklü hafriyat kamyonu bariyerleri parçalayarak yan yattı. Kazada, şoför araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Şoför, diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif yaralanan şoför, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza yapan hafriyat kamyonunun kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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