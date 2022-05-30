Kum Futbol, Sokak Basketbolu ve Plaj Voleybolu Turnuvalarında gençler yeteneklerini sergileyecek - Haberler

Turnuvalar 03-04-05 Haziran tarihlerinde, Değirmendere Yüzbaşılar Sahili'ndeki spor tesislerinde yapılacak Kum Futbolu Turnuvası ile başlayacak. Gençlerinin hünerlerini sergileyeceği turnuvalar; 10-11-12 Haziran'da Plaj Voleybolu ve 25-26 Haziran'da da Sokak Basketbolu Turnuvaları ile devam edecek.

HAZİRAN AYI SPOR AYI OLACAK

Kayıtların başladığı ve 32 takımın katılabileceği Kum Futbol Turnuvası'nda takımlar; 4 as ve 3 yedek olmak üzere 7 kişiden oluşacak. Plaj Voleybol Turnuvası'nda kişiden oluşacak takımlar, Sokak Basketbol Turnuvası'nda ise 3 as ve 2 yedek olmak üzere 5'er kişiden oluşacak.

TURNUVALARA KAYITLAR SÜRÜYOR

Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olacak turnuvalara başvurular ise; Gölcük Belediyesi Spor Birimi'nin 0262 412 19 19, Değirmendere Zabıta İrtibat Bürosu'nun 0262 426 31 98 numaralı telefonlarından bilgi alınıp kayıt oluşturularak yapılabilecek.

SPOR KENTİ GÖLCÜK'TE SPORA DESTEK SÜRECEK

İlçede bulunan tüm gençleri turnuvaya davet eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizin adının sportif başarılarla duyurmak ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz için, tesisleşme çalışmalarına, sporcularımıza ve kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

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