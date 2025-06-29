Kum Fırtınası Zincirleme Kazaya Neden Oldu

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Aksaray-Konya kara yolunda etkili olan kum fırtınası nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada, 3 otomobildeki Ayşegül Keskin (32), Müşerref Agan (62), Veli Agan (60), Hüseyin Agan (28), Ali Güneş Kuzgun (27), Emine Kuzgun (47) ve Mustafa Doruk Kuzgun (12) ile isimleri belirlenemeyen 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4'ü ambulanslarla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne, 7'si de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Haber- Kamera Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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