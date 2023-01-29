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Kum Fırtınası Moğolistan'ın Güneydoğu Eyaletini Vurdu

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Moğolistan'ın güneydoğusundaki Dornogovi eyaletini Cuma günü vuran toz fırtınası, yollarda görüş mesafesinin düşmesine yol açtı.

Moğolistan'ın güneydoğusundaki Dornogovi eyaletini Cuma günü vuran toz fırtınası, yollarda görüş mesafesinin düşmesine yol açtı.

Eyaletin hava durumu idaresinden yapılan açıklamada, istikrarsız havanın hafta sonu bölgeyi etkisi altına almasının beklendiği bildirildi.

Moğolistan'ın güneyindeki Gobi Çölü bölgesinde yer alan Dornogovi, çölleşmeden en fazla etkilenen eyaletlerden biri.

Eyalet valiliğine göre, eyaletin toplam topraklarının yaklaşık yüzde 90'ı, bir şekilde çölleşme ve arazi tahribatından etkilenmiş durumda.

Moğolistan'da 2021'de, Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh tarafından iklim değişikliği ve çölleşmeyle mücadele etmek için 2030'a kadar bir milyar ağaç dikilmesi için ulusal bir kampanya başlatıldı. Bu çerçevede Dornogovi'ye en az 20 milyon ağaç dikilmesi hedefleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor. (XHTV)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Xinhua / Güncel

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