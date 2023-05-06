Kum fırtınası Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerinde etkili oldu

Konya'nın Güneydoğusu'nda yer alan Karapınar ve Ereğli ilçelerinde yer yer saatteki hızı 45 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kırsal kesimlerde kum fırtınasının oluşmasına neden oldu. Görüş mesafesinin birkaç metreye düştüğü o anlar ise çifçiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

KONYA'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerinde kum fırtanası etkili oldu. Görüş mesafesinin birkaç metreye düştüğü o anlar ise çifçiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Konya'nın Güneydoğusu'nda yer alan Karapınar ve Ereğli ilçelerinde yer yer saatteki hızı 45 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kırsal kesimlerde kum fırtınasının oluşmasına neden oldu. Görüş mesafesinin birkaç metreye düştüğü o anlar ise çifçiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.