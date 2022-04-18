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Kum fırtınası hayatı olumsuz ekliyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kum fırtınası hayatı olumsuz ekliyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı 70 ile 90 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı 70 ile 90 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Konya-Ereğli ve Aksaray'ı Ereğli'ye bağlayan kara yollarında kum fırtınası yer yer etkili oluyor. İlçeye bağlı Yukarı Göndelen Mahallesinde ise kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü. Öte yandan, fırtına nedeniyle ilçe merkezinde binanın çatısından uçan baca kapağı bir vatandaşı hastanelik ederken, telefon direkleri ve ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle binaların çatısından uçan maddeler nedeniyle araçlar zarar gördü.

(Cihan Karakış/ İHA)

Kum fırtınası hayatı olumsuz ekliyor

Kum fırtınası hayatı olumsuz ekliyor

Kum fırtınası hayatı olumsuz ekliyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji, Fırtına, Ereğli, Konya, Güncel, Haberler

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