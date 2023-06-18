Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

ELAZIĞ'da otomobilin kum birikintisine girip, ardından ağaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Mustafa Temizer Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf G. yönetimindeki 23 DT 459 plakalı otomobil, sürücüsünün kum birikintisine girmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarpıp yan durdu. Kazayı görenlerin durumu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yusuf G. ile otomobildeki İ.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.