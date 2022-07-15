Kulüpler Birliği Vakfından "15 Temmuz" mesajı Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kulüpler Birliği Vakfından "15 Temmuz" mesajı Açıklaması

AA - Emrah Oktay - Güncel
Kulüpler Birliği Vakfından '15 Temmuz' mesajı Açıklaması

Futbolda Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Futbolda Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişiminde canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.

1. Lig Futbol Kulüpleri Derneğinden yapılan paylaşımda ise, "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor ve kahraman gazilerimizi minnetle selamlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Emrah Oktay - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title