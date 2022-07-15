Kulüpler Birliği Vakfından "15 Temmuz" mesajı Açıklaması Futbolda Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Futbolda Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişiminde canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." denildi. 1. Lig Futbol Kulüpleri Derneğinden yapılan paylaşımda ise, "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor ve kahraman gazilerimizi minnetle selamlıyoruz." ifadeleri kullanıldı. AA / Emrah Oktay - Güncel Güncel Haberler

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