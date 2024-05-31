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Kulu Meslek Yüksek Okulu'nda Mezuniyet Töreni

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Selçuk Üniversitesi Kulu Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için kentteki bir kır bahçesinde tören düzenlendi. Okul müdürü, mezun olan öğrencilerin başarı göstereceklerine inandıklarını belirterek, öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Tören sonunda öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

Kulu'daki meslek yüksek okulunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Kulu Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrencileri için kentteki bir kır bahçesinde tören düzenlendi.

Okul müdürü Alaattin Selçuk Köylüoğlu, mezun olan öğrencilerin hayatlarında başarı göstereceklerine inandıklarını belirterek, öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Konuşmanın ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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