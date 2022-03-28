Kulu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Erdem Öztek seçildi
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Konya'nın Kulu ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Erdem Öztek seçildi.
KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Erdem Öztek seçildi.
Kulu Belediyesi Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan seçim saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, adaylara başarılar dileyerek seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Yoğun katılımla gerçekleşen kurulda, 12 yıldır görevde bulunan Kulu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Yurttaş üyelerden helallik isteyerek, görev sürecince gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı.
Yapılan seçimde adaylardan Erdem Öztek 456, Emre Altınbaş 216, Mustafa Bakan 163 ve İsmail Sönmez 100 oy aldı.
Seçim sonuçlarının ardından başkanlığa seçilen Öztek tebrikleri kabul ederken taraftarları davul zurna eşliğinde halay çekerek sevinç yaşadılar.