Kulu'da yaralı şahin tedavi altına alındı

Konya'nın Kulu ilçesinde, bir bahçede bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

Dinek Mahallesi'nde bahçe duvarının üzerinde duran şahinin fotoğrafını çekmeye çalışan Taner Okyay, yırtıcı kuşun uçmadığını fark etti.

Bahçeye atlayan şahini yakalayan Okyay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Cihanbeyli Şefliğine haber verdi.

İlk yapılan gözlemde şahinin kanadının kırıldığı tespit edildi.

Yaralı şahini teslim alan görevli Serkan Taşer, vatandaşa duyarlılığından dolayı teşekkür ederek şahinin tedavisi için Konya'ya götürdü.