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Kulu'da yapılan yol uygulamalarında 484 bin TL para cezası kesildi

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Konya'nın Kulu ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan yol uygulamalarında kusurlu sürücülere 484 bin Türk lirası para cezası kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafik kurallarına uymayan, ehliyetsiz kullanan, gürültülü araç kullanan, evrak eksiği olan, drift yapan, ters yönde ilerleyen toplam 202 araç sürücüsüne toplamda 484 bin Türk lirası para cezası uygulandığı belirtildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan yol uygulamalarında kusurlu sürücülere 484 bin Türk lirası para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin, ilçenin çeşitli bölgelerinde 4 gün bıyunca yaptığı gündüz uygulamalarında, trafik kurallarına uymayan, ehliyetsiz kullanan, gürültülü araç kullanan, evrak eksiği olan, drift yapan, ters yönde ilerleyen toplam 202 araç sürücüsüne toplamda 484 bin Türk lirası para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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