Kulu'da Yakılmış Cesetlerle İlgili Tutuklama

Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan yakılmış cesetlerle ilgili yapılan soruşturma sonucunda, alacak meselesi nedeniyle işlenen cinayetlerde şüpheli olarak gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde Nazan Şahin (44) ve Turgay Gök'ün (36) yakılmış cesedinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Lut Taşdelen ve Mehmet Mustafa Emre, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, isimleri açıklanmayan 2 kadın ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, aralarındaki alacak meselesi nedeniyle 2 kişiyi öldürdükleri belirlendi.

Konya- Ankara kara yolunun 125'inci kilometresindeki Kulu'nun Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, 31 Mayıs sabahı naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevrede inceleme yaptı. Cesetler, önce Kulu Devlet Hastanesi morguna, ardından da Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemede, cesetlerden birinin Ankara'nın Bala ilçesi nüfusuna kayıtlı Turgay Gök'e diğerinin de Ankara'nın Etimesgut ilçesi nüfusuna kayıtlı Nazan Şahin'e ait olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekiplerin iki kişinin bıçaklanarak öldürüldükten sonra yolun kenarına atıldığını belirledi. Jandarma soruşturma kapsamında Lut Taşdelen, Mehmet Mustafa Emre ve iki kadını gözaltına aldı.