Kulu'da Traktör Römorku Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki traktörden ayrılan römorkun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın detayları ve yaralıların durumu hakkında bilgiler verildi.
Bozan Mahallesi Tuz Gölü yolunda Şeref K. (63) idaresindeki 42 NT 975 plakalı traktörden ayrılan römork şarampole devrildi.
Römorktaki Cemile D. (63) yaşamını yitirdi, Yakup D. (51), Serpil D. (46) ve 5 yaşındaki S.D. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel