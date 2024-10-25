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Kulu'da Trafik Kazaları: 5 Yaralı

Kulu'da Trafik Kazaları: 5 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında toplamda 5 kişi yaralandı. Kazalar, Kulu Bölge Devlet Hastanesi Kavşağı'nda ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti.

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Muzaffer Girici (44) idaresindeki 07 BUS 478 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolu Kulu Bölge Devlet Hastanesi Kavşağı'nda, Muammer Adar (61) kontrolündeki 42 GA 306 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Cemile Girici (42) ve Fadimana Adar (65) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Diğer kazada ise Miraç Aksoy (19) idaresindeki 06 DCR 575 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Meydanı'nda plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Yaralı sürücü, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

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