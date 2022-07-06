Kulu'da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü Konya'nın Kulu ilçesinde hurdaların bulunduğu iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. Konya'nın Kulu ilçesinde hurdaların bulunduğu iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Kulu ilçesi Sanayi sitesinde Cengiz Sezgen'e ait olduğu öğrenilen hurda deposunun bulunduğu iş yerinin bahçesindeki hurdalarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonrası söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. AA / Hüseyin Ordulu - Güncel Konya Güncel Haberler

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