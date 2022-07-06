Kulu'da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kulu'da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
 - Güncelleme:
Kulu'da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde hurdaların bulunduğu iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde hurdaların bulunduğu iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kulu ilçesi Sanayi sitesinde Cengiz Sezgen'e ait olduğu öğrenilen hurda deposunun bulunduğu iş yerinin bahçesindeki hurdalarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonrası söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title